На військовому цвинтарі у Німеччині знайшли останки українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що під час розкопок на військовому кладовищі часів Другої світової війни поблизу німецького Бремена знайшли останки трьох українців, які вважалися зниклими безвісти, повідомляє Новое время.

"Українські дипломати в Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва. Звичайно, ми розуміли, що цвинтар ніякий не "російський", а радянський, і що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці" , - заявив міністр.

Зокрема, під час розкопок було знайдено солдатський жетон № 14683, який належав українцю Івану Пастернаку. Національний музей історії України вже зміг знайти родичів загиблого.