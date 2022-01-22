Орбіта Землі змінилася та викликала вимирання видів в океанах

Зміни в орбіті Землі стали причиною зменшення біорізноманіття океанів. Ще близько 4,6 мільйона років тому продуктивність океанів стала різко знижуватися, починаючи з тропічних широт, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у дослідженні шведсько-німецької дослідницької групи, опублікованому у науковому журналі Nature. Вченим достеменно невідомо, чому відбувався "біогенний розквіт" і якою була причина його руху до занепаду.

Справа в тому, що одноклітинні організми існують, отримуючи енергію від Сонця або поглинаючи CO₂ та неорганічні корисні речовини. Але під впливом сонячного світла концентрація корисних речовин у верхніх шарах океану зменшується, відновлюючись лише завдяки річкам і перемішуванню води у самому океані.

Вчені здійснили 18 заборів зразків з-під дна океану в різних куточках планети, використовуючи буріння. На підставі отриманих даних вони припустили, що різке падіння біогенної продуктивності пов'язане зі зменшенням інтенсивності мусонів та зменшенням концентрації поживних речовин у річках.

Місця збору підводних зразків. Джерело: nature.com

Експедиція пробурила осадові архіви на північно-західному шельфі Австралії. Джерело: marum.de

На думку вчених, причиною зменшення продуктивності океану стала зміна ексцентриситету (ступеня відхилення) орбіти Землі. Другорядну роль у цьому грає зміна кута нахилу земної осі обертання. Зменшення або збільшення кута може посилювати або послаблювати ефект зміни ексцентриситету орбіти Землі.

"Наші результати показують, що продуктивність океану і зміна клімату були тісно пов'язані в минулому – висновок, який є актуальним і сьогодні" , – сказав учасник команди вчених Девід Де Влішхаувер.

Тепер необхідно продовжувати дослідження, щоб довести чи спростувати "астрономічну гіпотезу" дослідників.

З 1500 року Земля могла вже втратити від 7,5 до 13% із двох мільйонів відомих на Землі видів (150 000 – 260 000 видів). Загальна кількість видів, що існують, становить приблизно 8,7 млн.

На думку вчених, людству не вистачає політичної волі, щоб визнати те, що відбувається, і взятися за збереження видів усім суспільством.