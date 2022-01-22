Давоський економічний форум перенесли на кінець травня

Всесвітній економічний форум проведе свої щорічні збори 2022 року у Давосі 22-26 травня, повідомляє Корреспондент.

"Щорічні збори, присвячені темі Спільна робота, відновлення довіри стане першим глобальним особистим заходом лідерів з початку пандемії» , - наголошується у заяві організаторів форуму.

Порядок денний буде включати такі теми, як відновлення після пандемії COVID-19, боротьба зі зміною клімату, створення кращих умов у сфері праці та використання технологій четвертої промислової революції.

"Після всіх віртуальних зустрічей, що відбулися за останні два роки, лідери політики, бізнесу та громадянського суспільства мають нарешті знову зібратися особисто" , - заявив засновник та голова форуму Клаус Шваб.

Світовий економічний форум раніше традиційно проходив узимку у швейцарському Давосі, однак у 2021 році його було вирішено перенести до Сінгапуру через погіршення ситуації з коронавірусом у Європі. Пізніше організатори скасували форум.