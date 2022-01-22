В Одесі затримали трьох серійних грабіжників

В Одесі затримано трьох серійних грабіжників, які нападали на людей в темну пору доби, повідомляє УНІАН.

За даними Головного управління Національної поліції в Одеській області, фігуранти є жителями Роздільнянського району Одеської області у віці 22, 24 і 37 років, які спеціально приїхали до Одеси, щоб здійснювати грабежі та розбої. На період новорічних свят зловмисники орендували в місті житло.

"Вони чекали ночі і йшли шукати "здобич" , - розповіли в главку.

На даний час встановлено кілька епізодів злочину. Зокрема, 22-річний фігурант наприкінці грудня минулого року познайомився біля нічного клубу з одеситом, а коли той викликав собі таксі, щоб їхати додому, відправився разом з ним. Вийшов з машини разом з потерпілим, побив його і відібрав ґаджет зі смартгодинником.

Через кілька днів цей же молодий чоловік з 37-річним подільником познайомилися в Стамбульському парку (недалеко від мерії міста) з двома дівчатами і пригостили їх алкоголем. Після вживання спиртного одеситкам стало погано. Одна з них пішла додому, але старший із зловмисників пішов за нею і відібрав смартфон. У цей час його молодший товариш вдарив її подругу в обличчя і почав душити, поки вона не втратила свідомість. Потім вкрав телефон, банківські картки та золоті прикраси.

Надалі цей же молодий чоловік з 24-річним подільником на Старосінній площі (біля залізничного вокзалу) спровокували конфлікт з перехожим, кинули незнайомця на тротуар, побили ногами та відібрали у нього мобільний телефон.

Правоохоронці затримали зловмисників за місцем тимчасового проживання в Одесі. Під час обшуку в цьому будинку виявлені речі вищеназваних потерпілих та багато іншого майна, походження якого встановлюється.

Молодшому фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, двом іншим – за ч. 2 ст. 186 ККУ. Правопорушникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі вони перевіряються на причетність до аналогічних злочинів, скоєних в регіоні.