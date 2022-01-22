Toyota припиняє роботу одинадцяти заводів

Великий японський автовиробник Toyota оголосив про зупинення роботи 11 заводів усередині країни, повідомляє Корреспондент.

У Японії Toyota керує 14 заводами. Як пишуть азійські ЗМІ, причинами припинення роботи називається нестача комплектуючих та зростання COVID-випадків.

"Зупинка проводиться у зв'язку з виявленням коронавірусу, а також на тлі часткового браку напівпровідників" , - йдеться у повідомленні компанії.

Напередодні стало відомо про 20 заражених коронавірусом співробітників підприємств.

Заводи буде закрито до 24 січня. Усього перестане працювати 21 виробнича лінія. В результаті компанія скоротить пропозицію на 47 тисяч автомобілів.