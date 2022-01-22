Укрзализныця начала ремонт эскалатора на Центральном вокзале Киева

У вестибюлі Центрального залізничного вокзалу Києва розпочався демонтаж старого ескалатора - вже на початку лютого тут будуть установлювати новий потужний підйомник, повідомляє Укрiнформ.

«Залізниця має бути доступною для кожного: людей з інвалідністю, матерів з дитячими візочками, лижників... Тому ми продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру. Заміна ескалатора - це показовий та важливий крок на цьому шляху, адже про новий підйомник говорили багато років, але встановити його так і не вдавалося» , - зазначив﻿ член правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Як зазначається, переможець торгів - ТОВ «Міцуї Україна» встановить новий підйомник до 6 квітня 2022 року. Він розрахований на роботу впродовж 30 років без проведення капітального ремонту. За словами Перцовського, усі роботи проводитимуться вночі, коли найменший пасажиропотік.

На новий ескалатор АТ «Укрзалізниця» витратить близько 13 млн грн, що на 16% менше очікуваної вартості. Він зможе перевозити до 11 тисяч пасажирів за добу. Також ескалатор матиме систему автоматичної дезінфекції поручнів, регулятор швидкості, сенсор для зупинки полотна за відсутності пасажирів.

«Старий ескалатор буде утилізовано на металобрухт. Плануємо декілька його сходинок залишити як музейний експонат та символ початку залізних змін на залізниці», - резюмував Перцовський.

Як нагадали в Укрзалізниці, старий підйомник за роки роботи перевіз понад 250 млн пасажирів.