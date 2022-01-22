Шварценеггер потрапив в автомобільну аварію

Американський актор, політик Арнольд Шварценеггер потрапив у серйозну автомобільну аварію у Лос-Анджелесі. Позашляховик знаменитості перекинувся на інший автомобіль, водій якого постраждав, повідомляє Корреспондент.

Як пишуть американські ЗМІ, Шварценеггер на позашляховику GMC Yukon зіштовхнувся із легковим автомобілем Toyota Prius. В результаті зіткнення авто актора частково опинилося на даху Toyota, а також зачепило Porsche Cayenne.

За словами очевидців, аварія була схожа на "трюк у кіно". Внаслідок удару у GMC Yukon спрацювали подушки безпеки.

Жінка, що була за кермом Toyota, травмована. Швидка допомога її госпіталізувала. Сам Шварценеггер не постраждав. Як зазначає видання, актор переживає за постраждалу та має намір відвідати її в лікарні.