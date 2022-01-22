США закликають до деескалації в Ємені

США закликають до деескалації та пом'якшення шкоди цивільному населенню в Ємені, де за останні дні загинуло понад 100 осіб. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Блінкен висловив занепокоєння з приводу авіаудару по в'язниці в Ємені, в результаті чого загинуло не менше 70 осіб.

"Цей авіаудар був нанесений всього через кілька днів після навмисного нападу хуситів на мирних жителів в Абу-Дабі, в результаті якого також загинуло кілька людей" , - йдеться в заяві.

Держсекретар США зазначає, що ескалація бойових дій лише посилює важку гуманітарну кризу і страждання єменського народу.

"Ось чому Сполучені Штати закликають всі сторони конфлікту до деескалації, дотримання своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і всебічної участі у всеосяжному мирному процесі під керівництвом ООН" , - зазначив Блінкен.

Він додав, що сторони повинні знайти мирне дипломатичне рішення для припинення конфлікту і просувати міцне рішення, яке поліпшить життя єменців і дозволить їм колективно визначати своє майбутнє.