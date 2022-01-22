Шкарлет назвав кількість вакцинованих освітян

Понад 92% працівників закладів освіти в Україні вже повністю вакциновані проти коронавірусу, повідомляє Укрінформ.

"За оперативною інформацією органів місцевого самоврядування, станом на 21 січня 2022 року дві дози щеплення отримали понад 1 млн 116 тис. працівників закладів освіти, тобто понад 92% від загальної кількості" , - написав у Телеграмі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет..

Найвищі показники - у Харківський (97,5%), Полтавській (майже 97%), Дніпропетровській (96,5%) та Луганській (96,3%) областях.

Серед працівників шкіл, за даними Шкарлета, частка невакцинованих за тиждень зменшилася від 2,5% до 2,3%. Офіційно підтверджені протипоказання мають 1,3% працівників закладів загальної середньої освіти.

Відсторонених працівників шкіл на сьогодні - 0,3% (14 січня було 0,6%). Найбільше - у Рівненській (281 особа), Київській (144) і Волинській (136) областях.

На канікулах перебувають 289 закладів загальної середньої освіти.

Очільник Міносвіти також нагадав, що бустерну дозу вакцини проти COVID-19 може отримати кожен, хто пройшов повний цикл щеплення понад 6 місяців тому.