СБУ затримала псевдомінера Мелітополя

Співробітники Служби безпеки України спільно з іншими правоохоронцями встановили і затримали чоловіка, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі (Запорізька область), повідомляє УНІАН.

Як повідомляє пресслужба СБУ, чоловік скористався мобільним телефоном і повідомив на гарячу лінію поліції, що нібито встановив вибухові пристрої по всьому Мелітополю. Першим він нібито замінував саме районний відділ поліції.

Правоохоронці не почали перевіряти все місто. За результатами обстеження приміщень та прилеглих територій райвідділу з'ясували, що повідомлення про мінування хибне.

Упродовж декількох годин співробітники СБУ та Нацполіції встановили особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

За фактом неправдивого повідомлення про мінування розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Перевіряється факт причетності громадянина до скоєння інших аналогічних злочинів на території області.