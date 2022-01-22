ЄС готовий посилити партнерство з Україною у сфері енергетики

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила готовність Брюсселя підтримувати Київ фінансово та посилювати співпрацю у сфері енергетики, повідомляє ТСН.

Об этом она написала в сервисе микроблогов Twitter.

I just talked to President @ZelenskyyUa.



The EU is firmly on Ukraine’s side.



We discussed the current security situation.



The EU is ready to provide further financial support to Ukraine and to reinforce our energy partnership. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022