ЄС готовий посилити партнерство з Україною у сфері енергетики
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила готовність Брюсселя підтримувати Київ фінансово та посилювати співпрацю у сфері енергетики, повідомляє ТСН.
Об этом она написала в сервисе микроблогов Twitter.
"Поговорила з президентом Зеленським. Ми обговорили нинішню ситуацію у сфері безпеки. ЄС готовий надавати подальшу фінансову допомогу Україні та посилювати партнерство у сфері енергетики", — написала вона у соцмережі.