Курс валют НБУ на 22 січня

Курс валют НБУ на 22 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 22 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 21 січня залишається стабільним на рівні 28.32 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Євро не змінився, і його курс становив 32.11 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 38.55 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 30.93 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7:10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.323 600
EUR Євро 32.114 700
RUB Рубль 0.369 590
GBP Фунт стерлінгів 38.552 700
CHF Швейцарський франк 30,926 000
PLN Польський злотий 7.101 100

Новини

analytics