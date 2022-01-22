Курс валют НБУ на 22 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 22 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 21 січня залишається стабільним на рівні 28.32 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Євро не змінився, і його курс становив 32.11 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і становить 38.55 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Швейцарський франк не змінився і його курс склав 30.93 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 22 січня 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7:10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 22 січня 2022 року.