Міністр оборони Ізраїлю захворів на COVID-19

Міністр оборони Ізраїль Бені Ганц захворів коронавірусом. При цьому чиновник отримав 4 дози вакцини від COVID-19, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

У його офісі повідомили, що Ганц буде працювати з дому, де він знаходиться на карантині, пишуть ізраїльські ЗМІ. Міністр зможе продовжувати роботу, використовуючи спеціальні системи, вже встановлені в його будинку в Рош-ха-Аїні.

При цьому наголошується, що відчуває себе Ганц добре. Це пояснюється 4 дозами вакцини від коронавірусу, які отримав міністр.

"Я відчуваю себе добре, тому що я прищеплений. Будьте здорові, дотримуйтесь правил і йдіть та зробіть щеплення" , - написав Ганц в Twitter.

Відомо, що в четвер Ганц зустрічався з прем'єр-міністром Нафталі Беннетом, начальником штабу ЦАХАЛ Авівом Кохаві та іншими високопоставленими армійськими офіцерами. Це, ймовірно, призведе до того, що всі ті, хто контактував з міністром оборони, також пройдуть тестування на COVID-19.