США не видали візу російському космонавту

США відмовили у видачі візи російському космонавту Миколі Чубу, який прямував до Космічного центру Ліндона Джонсона для участі у тренуваннях, повідомляє "Интерфакс".

"США без пояснення причин відмовилися видати візу нашому космонавту Миколі Чубу. Він повинен був прилетіти до Космічного центру Джонсона на офіційну тренувальну сесію" , - розповіло "Інтерфаксу" знайоме із ситуацією джерело.

У "Роскосмосі" відмовилися офіційно прокоментувати цю ситуацію.

Чуб має здійснити свій перший космічний політ навесні 2023 року.