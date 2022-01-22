В ООН назвали п'ять загроз для всього світу в 2022 році

У 2022 році всьому світу доведеться боротися з п'ятьма основними загрозами. Про них розповів генеральний секретар Організації Об'єднаних націй Антоніу Гутерріш, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Основними загрозами, з якими доведеться зіткнутися всьому світу, Гутерріш назвав COVID-19, фінансову кризу, клімат, кібератаки та загрозу безпеці.

"Пандемія коронавірусу, кліматична криза, стан світової фінансової системи, інтернет-беззаконня і загрози миру й безпеці - це найбільші виклики, що стоять перед світом прямо зараз" , - заявив Гутерріш на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

За його словами, світ не може ігнорувати ці проблеми та вирішувати їх потрібно буде об'єднавшись.