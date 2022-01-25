Календар свят і вихідних на лютий 2022: що будемо відзначати

Лютий - найкоротший місяць в році, в ньому всього 28 днів. У високосний рік - 29 днів. Додаткових вихідних цього місяця не буде, але буде багато цікавих дат і свят – Китайський Новий рік, День Святого Валентина, Масляна та інші, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

У лютому 2022 року нас чекає 20 робочих і 8 вихідних днів. Відпочивати українці будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 лютого.

Календар свят на лютий 2022

1 лютого - Китайський Новий Рік

1 лютого - День безпечного Інтернету

1 лютого - Всесвітній день хіджабу

2 лютого - День бабака

3 лютого - Всесвітній день вільного кохання

3 лютого - Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою

4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого - Міжнародний день бармена

9 лютого - Міжнародний день стоматолога

11 лютого - Всесвітній день Хворого

12 лютого - Міжнародний день науки та гуманізму

13 лютого - Всесвітній День радіо

13 лютого - Міжнародний день презерватива

14 лютого - День Святого Валентина

14 лютого - День комп'ютерника

15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини

15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15 лютого - Стрітення Господнє

15 лютого - Міжнародний день операційних медсестер

17 лютого - День спонтанного прояву доброти

17 лютого - Всесвітній день управління інформацією

19 лютого - Всесвітній день захисту морських ссавців

20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого - Міжнародний день рідної мови

21 лютого - Всесвітній день екскурсовода

22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів

27 лютого - Міжнародний день полярного білого ведмедя

27 лютого - Всесвітній день неурядових організацій

28 лютого - початок Масляної.