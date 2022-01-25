Календар свят і вихідних на лютий 2022: що будемо відзначати
Лютий - найкоротший місяць в році, в ньому всього 28 днів. У високосний рік - 29 днів. Додаткових вихідних цього місяця не буде, але буде багато цікавих дат і свят – Китайський Новий рік, День Святого Валентина, Масляна та інші, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
У лютому 2022 року нас чекає 20 робочих і 8 вихідних днів. Відпочивати українці будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 лютого.
Календар свят на лютий 2022
1 лютого - Китайський Новий Рік
1 лютого - День безпечного Інтернету
1 лютого - Всесвітній день хіджабу
2 лютого - День бабака
3 лютого - Всесвітній день вільного кохання
3 лютого - Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою
4 лютого - Всесвітній день боротьби проти раку
6 лютого - Міжнародний день бармена
9 лютого - Міжнародний день стоматолога
11 лютого - Всесвітній день Хворого
12 лютого - Міжнародний день науки та гуманізму
13 лютого - Всесвітній День радіо
13 лютого - Міжнародний день презерватива
14 лютого - День Святого Валентина
14 лютого - День комп'ютерника
15 лютого - Міжнародний день онкохворої дитини
15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
15 лютого - Стрітення Господнє
15 лютого - Міжнародний день операційних медсестер
17 лютого - День спонтанного прояву доброти
17 лютого - Всесвітній день управління інформацією
19 лютого - Всесвітній день захисту морських ссавців
20 лютого - Всесвітній день соціальної справедливості
21 лютого - Міжнародний день рідної мови
21 лютого - Всесвітній день екскурсовода
22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
27 лютого - Міжнародний день полярного білого ведмедя
27 лютого - Всесвітній день неурядових організацій
28 лютого - початок Масляної.