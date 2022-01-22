Прогноз курсу валют на тиждень

На наступному тижні падіння національної валюти продовжилося з новою силою. Було досягнуто та протестовано на міцність рівень 28,50 гривень. І лише злагоджені дії Національного банку змогли вберегти гривню від обвалу.

Торги на міжбанку відкрилися у понеділок 17 січня на позначці 28,00/28,07 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Головним фактором, який працює проти гривні цього тижня, стали розпродажі облігацій внутрішньої держпозики іноземними інвесторами. Нерезиденти щодня продавали на вторинному ринку цінні папери на суму від 500 до 800 млн гривень, а отриманий виторг відразу направляли на міжбанківський валютний ринок для конвертації у валюту. Не залишилися осторонь і банки-спекулянти: бачачи постійне зростання курсу долара, вони збільшили покупку валюти. В результаті, вже у вівторок 18 січня котирування на міжбанку досягли 28,52 гривні на купівлі та 28,55 гривні на продажу.

Щоб збити хвилю ажіотажу, Національному банку довелося щодня з понеділка у середу проводити інтервенції з продажу валюти. Усього за три дні НБУ продав 321 млн доларів. У четвер 20 січня відбулося засідання Правління Національного банку з питань монетарної політики, на якому облікову ставку збільшили на 1%, до 10% річних. Це рішення регулятора підтримало гривню, і вже у п'ятницю розпочалося довгоочікуване зниження. Після обіду на ринку закінчилися охочі купити валюту, і Нацбанк був змушений вийти з інтервенцією і купити 20 млн доларів за ціною 28,23 гривень, щоб виручити продавців. Закрили тиждень на позначці 28,22/28,25 гривень – на 23 копійки і на купівлі, і на продажі вище ніж тиждень тому.

Готівковий курс долара протягом тижня рухався строго за безготівковим, повторюючи найменші його коливання. Вранці понеділка 17 січня в гуртових обмінниках Києва долар продавали по 28,13-28,15 гривень. У вівторок, коли ціни на міжбанку досягли свого піку, готівковий долар у Києві продавали по 28,60-28,65 гривень; щоправда, вже надвечір того ж дня готівковий «американець» подешевшав до 28,40 гривень. А надвечір п'ятниці 21 січня оптовики опустили цінник на продаж до 28,27 гривень. Фактично, за тиждень долар подорожчав на 14 копійок, проте намітилася тенденція до зниження його вартості.

Після стрімкого зростання тижнем раніше євро на міжнародному валютному ринку FOREX почав падати і на ранок п'ятниці 21 січня опустився до позначки 1,1300 долара. У п'ятницю євро, що подешевшало, почали купувати, і до кінця тижня він частково скоригував своє падіння. Закрили тиждень на рівні 1,1344 – на 73 пункти нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро на минулому тижні чітко повторив траєкторію руху готівкового долара: спочатку зростав, а потім разом з ним втрачав ціну. Зранку понеділка 17 січня євро у столиці продавали по 32,10-32,15 гривень; у вівторок 18 січня цінник підскочив до 32,47-32,50 гривень, а надвечір п'ятниці 21 січня опустився до 32,08-32,10 гривень. Таким чином, у порівнянні з початком тижня євро подешевшав на кілька копійок.

Загострення геополітичної напруги після невдалих переговорів Росія-НАТО продовжило тиснути на російський рубль, який до кінця тижня досяг позначки 77,50 рублів за долар. Зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова і держсекретаря США Ентоні Блінкена, що відбулася в п'ятницю в Женеві, не дала жодних відчутних результатів. Навіть нафту, що виросла в ціні майже до 90 доларів за барель, не змогла підтримати російську валюту. Закрили тиждень на позначці 77,49 рублів за долар (на 1 рубль та 26 копійок гірше, ніж тижнем раніше). Готівковий рубль у Києві протягом тижня стабільно продавали по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Попри те, що на минулому тижні ми стали свідками корекції зростання курсу долара, що почалася, говорити про закінчення висхідного тренду ще занадто рано. Фактори, які працювали проти гривні – і геополітична напруга, і втеча нерезидентів – нікуди не поділися і продовжать тиснути на національну валюту та наступного тижня. Дуже багато залежатиме від того, чи піде Міністерство фінансів на підвищення ставок прибутковості з ОВДП з метою зацікавити потенційних інвесторів, і як поводитимуться нерезиденти.

Ще один важливий фактор, який наступного тижня може відіграти вирішальну роль, – поведінка експортерів. Їм уже почали виплачувати компенсацію ПДВ (за четвер та п'ятницю – понад 2,3 млрд гривень), і наступного тижня вони можуть скоротити пропозицію валюти, що знову призведе до порушення балансу між попитом та пропозицією. Волатильність торгів на міжбанківському валютному ринку наступного тижня збережеться на високому рівні; очікуються різкі коливання ціни та на готівковому валютному ринку. Діапазон для готівкового долара наступного тижня – 28,00-28,50 гривень.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань наступного тижня зрушимо вниз: 1,1230-1,1480 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 31,80 до 32,50 гривень за один євро.

Наступний тиждень буде складним для російського рубля. Геополітичні фактори, загроза запровадження нових санкцій продовжать чинити тиск на російську валюту, і перспектива падіння рубля до 79-80 за долар стає цілком відчутною. Поки що рубль продовжить здійснювати різкі рухи в коридорі 75,5-78 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть у межах діапазону 3,60-3,80 гривень за 10 російських рублів, при цьому у Києві рубль утримається в межах 3,65-3,75 гривень за 10 російських рублів.