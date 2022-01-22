Будинок зіркового футболіста "Манчестер Юнайтед" пограбували

Грабіжники увірвалися в будинок 27-річного шведського захисника "Манчестер Юнайтед" Віктора Лінделефа, поки той був разом з командою на гостьовому матчі проти "Брентфорда", повідомляє УНІАН.

Дружина Майя і двоє маленьких дітей в цей момент якраз були вдома.

"Нам з дітьми довелося закритися і сховатися в кімнаті. У нас все в порядку, враховуючи дані обставини, але, очевидно, це був дуже травмуючий і страшний момент як для мене, так і для моїх маленьких дітей. Ми знаходимося в Швеції" , - сказала дружина Лінделефа.

"Манчестер Юнайтед" підтвердив факт злому будинку гравця, а також запевнив, що надає родині Лінделефа повну підтримку.

Головний тренер команди Ральф Рангнік звільнив футболіста від тренування і не включив до складу на найближчий матч чемпіонату Англії проти "Вест Хема". Гра запланована на 22 січня.

За 21 зіграний матч "Манчестер Юнайтед" набрав 35 очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з футболу.

Віктор Лінделеф в нинішньому сезоні зіграв 21 матч у всіх турнірах за "МЮ", відзначившись двома результативними передачами.

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