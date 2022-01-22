"Помаранчева" зона розширилась: вже 10 областей

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом, за добу зафіксували більше 22 тисяч нових заражень. На тлі погіршення COVID-статистики регіони переходять з "жовтої" в "помаранчеву" зону карантину, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це свідчать дані МОЗ.

Станом на 22 січня, в цій зоні перебувають такі області:

Івано-Франківська - три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), ця область з 24 січня переходить в "червону" зону;

- три критичні показники (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій), ця область з 24 січня переходить в "червону" зону; Рівненська, Сумська, Чернівецька - критичний показник нових випадків;

Львівська - критична динаміка госпіталізацій;

- критична динаміка госпіталізацій; Тернопільська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Хмельницька - критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.

Нагадаємо, у МОЗ назвали ще три області-кандидати на "червону" зону.