Президент Володимир Зеленський закликав українців до єдності, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди Дня соборності України.

Він нагадав, що сьогодні в Україні відзначають 103-ю річницю від дня проголошення Універсалу про об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в соборну Україну.

"Проголошення Акта злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє" , - зауважив глава держави.

За його словами, День Соборності України – національне свято і важлива пам’ятна дата.

"Цього дня ми святкуємо річницю втілення прагнень про єдність України, торжества оптимізму і віри. "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західно-Українська Народна Республіка і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка" - ці рядки з Універсалу вкарбувалися в нашу генетичну пам’ять на віки.

Переглядаючи хроніки тих днів та перечитуючи спогади людей, які творили історію і які на площі вітали це доленосне рішення, відчуваєш дух часу, переймаєшся особливим настроєм", - зазначив Зеленський .

На його думку, історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки. Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався.

"Відповідь очевидна – єдність українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Ми – це Україна. Україна – це ми" , - підкреслив президент.

Він закликав громадян виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – зберегти Незалежність і Соборність України.