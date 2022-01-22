Персональні дані, начебто викрадені з "Дії", виставили на продаж

21 січня анонімний користувач виставив на одному з онлайн-форумів на продаж персональні дані українців, начебто викрадені із порталу "Дія", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні спільноти "Гільдія IT Фахівців".

Як повідомляється на сторінці, учора, 21 січня, свіжозареєстрований користувач одного з тематичних форумів під ніком FreeCivilian виставив оголошення на продаж даних мільйонів українців, стверджуючи на їх походженні з сайту diia.gov.ua.

Інформацію, що потрапила йому до рук, він оцінив у $15 000.

На доказ правдивості своїх слів користувач FreeCivilian виставив декілька пробних файлів різного розміру. Окрім персональних даних людей в форматі SQL-таблиць та завантажених файлів різноманітних документів, які користувачі завантажували в додаток і на портал (паспорти та ID-картки, водійські посвідчення, паспорти для виїзду за кордон тощо) — вони також містять закриту інформацію державного підприємства "Дія", що підпорядковується Мінцифри, та повністю всі файли структури порталу "Дія".

"Гільдія ІТ-Фахівців" також заявила, що розробка порталу "Дія" — "це абсолютно непрофесійний, демонстративно дилетантський підхід до діджиталізації, систематичне ігнорування питань безпеки особистих даних користувачів може призвести до абсолютно нищівних наслідків, тим паче — в умовах російсько-української війни" .

Фахівці додали, що у них "складається дивне враження, що "Дію" робили "на колінці", абияк — не для того, щоб начебто якісно "перевести всі державні послуги в онлайн".

Нагадаємо, сайт Міністерства освіти та науки України у ніч проти п'ятниці, 14 січня, зламали невідомі. Зловмисники трьома мовами розмістили погрози та провокаційні заяви.

Крім того, хакерської атаки зазнали сайти Кабінету міністрів, Мінагрополітики, Міністерства закордонних справ та низки інших відомств.

У СБУ кажуть, що витоку персональних даних не було, контент сайтів не змінювався.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, коментуючи хакерську атаку на урядові сайти, запевнив, що дані українців у безпеці.