Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до України

Глава ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, а Росія – це стара і важлива країна, яка "потрібна" Заходу, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара, відповідаючи на питання про позицію Німеччини щодо розширення НАТО на Схід.

За його словами, у Берліні вважають, що суверенна країна, яка бажає вступити до НАТО, може стати членом Альянсу, якщо вона відповідає всім вимогам.

"Україна, звичайно ж, не може виконати вимоги, бо вона окупована. Принаймні окупований Донбас російською армією або тими, кого вони називають ополченцями" , — сказав віцеадмірал Шенбах.

Також він зазначив, що Грузія відповідає критеріям вступу до НАТО, але її членство в альянсі було б нерозумним.

"Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них" , — сказав Шенбах.

Глава ВМС Німеччини наголосив, що "ми не можемо і не повинні давати Росії право голосу" щодо прийняття нових членів у НАТО.

За його словами, Путін зацікавлений не в тому "щоб мати маленьку смужку української землі", його мета — розколоти Євросоюз і домогтися поваги, "якої він вимагає і, ймовірно, навіть заслуговує".