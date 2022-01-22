ГарПок заплатив ДТЕКу 2,7 мільярдів по "зеленому тарифу"
Державне підприємство "Гарантований покупець" сплатило компанії олігарха Ріната Ахметова "ДТЭК ВДЕ" 2,7 мільярдів по "зеленому тарифу", повідомляє Економічна правда.
Про це повідомило джерело в парламенті.
Раніше у ДП заявили, що Ощадбанк повернув на його рахунки 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам "зеленої" енергетики. У "ДТЕК" Ріната Ахметова тоді вимагали виплатити заборгованість та готувались до відшкодування збитків у судах.
ДП "Гарантований Покупець" 15 листопада виплатило 16,3 млрд грн боргів перед зеленою генерацією, проте ще 3 млрд грн не отримав ДТЕК Ріната Ахметова.
Кабінет Міністрів України зібрався на позачергове засідання у суботу 13 листопада та звільнив з посади директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця. В.о. "ГП" став Вадим Улида.
Ексочільник підприємства вважає причиною звільнення відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. А саме, блокувати виплати ДТЕКу. За даними ЕП, Петриковець підписав відповідне платіжне доручення.
У міністерстві енергетики заявляють про іншу причину звільнення – епізод щодо продажу у липні електроенергії за низькими цінами трейдерам Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, що могло нанести збитків у 600 млн грн.
На листопад 2021 року загальна сума боргу перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел перевищувала 25 млрд гривень.