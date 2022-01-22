Біткоїн обвалився до піврічного мінімуму

Біткоїн обвалився до піврічного мінімуму

Курс біткоїну впав нижче 35 тисяч доларів. Про це свідчать дані CoinGecko, повідомляє Лента.Ру.

Останній раз криптовалюта мала такі показники пів року тому – цей мінімум було зафіксовано у липні 2021 року. Станом на 12:12 за Києвом, криптовалюта торгувалася на рівні 34 161 доларів. Біткоїн останнім часом дуже залежить від коливань акцій технологічних компаній, зазначають експерти Bloomberg.

Станом на 15:51 біткоїн трохи стабілізувався та торгувався на позначці 35 714 доларів.

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