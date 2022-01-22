Біткоїн обвалився до піврічного мінімуму

Курс біткоїну впав нижче 35 тисяч доларів. Про це свідчать дані CoinGecko, повідомляє Лента.Ру.

Останній раз криптовалюта мала такі показники пів року тому – цей мінімум було зафіксовано у липні 2021 року. Станом на 12:12 за Києвом, криптовалюта торгувалася на рівні 34 161 доларів. Біткоїн останнім часом дуже залежить від коливань акцій технологічних компаній, зазначають експерти Bloomberg.

Станом на 15:51 біткоїн трохи стабілізувався та торгувався на позначці 35 714 доларів.