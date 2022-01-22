Дуров розкритикував пропозицію заборонити криптовалюти в Росії

Програміст-мільярдер вважає, що таке рішення призведе до відтоку із країни IT фахівців та знищить низку галузей високотехнологічної економіки, повідомляє Сьогодні.

Дуров зазначає, що жодна розвинена країна не забороняє криптовалюти, адже це загальмує розвиток блокчейн-технологій загалом.

Ці технології підвищують ефективність та безпеку багатьох видів людської діяльності – від фінансів до мистецтва.

"Сусіди Росії, від України до Узбекистану, слідом за розвиненими країнами приймають прогресивні закони у сфері блокчейну. Ці держави не хочуть залишитися на узбіччі технологічного та економічного прогресу" , – вважає Дуров.

Бізнесмен вважає, що криптовалюти приходять на зміну застарілим фінансовим системам другої половини ХХ століття. Тому потрібно не забороняти їхній розвиток, а знайти спосіб грамотно регулювати.

"Вдумливе регулювання дозволить країні збалансувати розподіл сил у міжнародній фінансовій системі та стати одним із великих гравців нової економіки.

Прагнення регулювати ходіння криптовалют з боку будь-якого фінансового органу. Однак, рекомендуючи накласти тотальну заборону на криптовалюти, ЦБ РФ пропонує виплеснути з водою і дитину.