Land Rover Defender отримає нову довгобазну версію
Британська компанія Jaguar Land Rover має намір розширити асортименти моделей позашляховика Defender. Сімейство поповнить найбільша модифікація 130, яка займе місце флагмана, повідомляє Обозреватель.
Патентні зображення новинки з'явилися у відповідному відомстві Великобританії. Нагадаємо, що в колишньому поколінні Land Rover Defender уже була аналогічна версія, але вона переважно використовувалася для створення спеціальних машин і модифікацій.
У новій генерації всюдихода моделі 130 відведена зовсім інша роль. За задумами авторів, новинка стане найдорожчою і модною версією в сімействі. Це дозволить заповнити нішу між моделями Land Rover та Range Rover.
Цікаво відзначити, що нова модель 130 не відрізнятиметься від Defender 110 розмірами колісної бази, як це було в минулому поколінні. Надбавка в габаритних розмірах забезпечується шляхом збільшення заднього звису. За даними Autocar, довжина всюдихода досягатиме 5,1 м, що на 342 мм більше, ніж у моделі 110 і на 227 мм – ніж у Mercedes-Benz G-Class.
Автомобіль отримає три ряди сидінь, що дозволить розмістити у салоні 8 людей. Відповідно до нового статусу, новинка буде мати багату базову комплектацію та потужні силові агрегати. Також очікується поява на базі моделі 130 версії із кузовом пікап.