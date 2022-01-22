Нестаріюча Мадонна епатує відвертим образом

Мадонна цілком може дати фору молодим колегам - 63-річна поп-діва як і раніше влаштовує епатажні фотосесії, приміряє відверті ексцентричні вбрання, а її образи з кожним разом стають все розкутіше, повідомляє РБК-Україна.

В Instagram вона показала чергову порцію знімків, зроблених в домашніх інтер'єрах. Повсякденний образ співачки виявився дуже гарячим і пікантним.

Медж приймає спокусливі пози і заграє з камерою. На ній - червоні шкіряні "боксерські" шорти, які вона сміливо скомбінувала з панчохами, на верх співачка одягла сітчастий лонгслів, що зовсім не приховує її білизну.

Свій розкутий образ Мадонна довершила трендовим картатим двобортним пальто, шкіряними чорними ботильйони на масивній танкетці і гловелеттами з металевою блискавкою.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Днями Мадонна зі свої молодим бойфрендом, 27-річним Ахламаліком Вільямсом сходила на побачення і пізню вечерю в ресторан "Чікконе". Фото непублчного світського виходу в своєму блозі поділилася сама зірка.

Вона вибрала атласний фіолетовий костюм в піжамному стилі з трендовим леопардовим принтом, на верх накинула чорне вовняне пальто, а в якості аксесуара віддала перевагу кастомізованій сумці Hermes.