Аваков: вірогідність повномасштабного вторгнення РФ вища, ніж у 2014 році

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що вірогідність повномасштабного вторгнення Росії в Україну зараз вища, ніж це було в 2014 році, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави".

"На мою думку, вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році" , — заявив ексміністр.

За словами Авакова, Росія зосередила біля кордонів України 54 батальйонно-тактичні групи загальною чисельністю понад 100 тисяч військових.

Він також додав, що через дії Білорусі, довжина державного кордону, який потребує посиленої охорони збільшилась на понад тисячу кілометрів.