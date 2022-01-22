Аваков: вірогідність повномасштабного вторгнення РФ вища, ніж у 2014 році
Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що вірогідність повномасштабного вторгнення Росії в Україну зараз вища, ніж це було в 2014 році, повідомляє Новое время.
Про це він сказав під час круглого столу "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави".
"На мою думку, вірогідність повномасштабного російського вторгнення зараз навіть вища, ніж в 2014 році", — заявив ексміністр.
За словами Авакова, Росія зосередила біля кордонів України 54 батальйонно-тактичні групи загальною чисельністю понад 100 тисяч військових.
Він також додав, що через дії Білорусі, довжина державного кордону, який потребує посиленої охорони збільшилась на понад тисячу кілометрів.