Мессі грубо обізвав легенду англійського футболу

Колишній захисник "Ліверпуля" і експерт Sky Sports Джеймі Каррагер розповів про те, як гравець ПСЖ Ліонель Мессі образив його в особистому листуванні, повідомляє УНІАН.

Як заявив екс-гравець збірної Англії, знаменитий аргентинський нападник назвав його ослом. Таким чином форвард відреагував на слова Каррагера про те, що Мессі - не надто вдалий трансфер для ПСЖ.

"Я в ефірі програми Monday Night Football, тут приходить повідомлення в Instagram. Від Мессі, від нього самого. Я не буду показувати особисте листування, але він назвав мене ослом.

Мессі дивиться Monday Night Football, так що, сподіваюся, він і зараз дивиться, тому, Лео, Я тебе дуже люблю. Ти найвеличніший гравець всіх часів, в порівнянні з тобою я був ослом. Ок, я приймаю це", - цитує Каррагера Daily Mail .

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