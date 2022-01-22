Мессі грубо обізвав легенду англійського футболу
Колишній захисник "Ліверпуля" і експерт Sky Sports Джеймі Каррагер розповів про те, як гравець ПСЖ Ліонель Мессі образив його в особистому листуванні, повідомляє УНІАН.
Як заявив екс-гравець збірної Англії, знаменитий аргентинський нападник назвав його ослом. Таким чином форвард відреагував на слова Каррагера про те, що Мессі - не надто вдалий трансфер для ПСЖ.
"Я в ефірі програми Monday Night Football, тут приходить повідомлення в Instagram. Від Мессі, від нього самого. Я не буду показувати особисте листування, але він назвав мене ослом.
Мессі дивиться Monday Night Football, так що, сподіваюся, він і зараз дивиться, тому, Лео, Я тебе дуже люблю. Ти найвеличніший гравець всіх часів, в порівнянні з тобою я був ослом. Ок, я приймаю це", - цитує Каррагера Daily Mail.
Ліонель Мессі: виступи в "Парі Сен-Жермен"
- 10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1", а 30 серпня дебютував за парижан у чемпіонаті Франції.
- У трьох перших матчах у складі ПСЖ Мессі не зміг відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.
- У чемпіонаті Франції Мессі забив 1 м'яч і віддав 5 гольові передачі в 11 матчах.
- У поточному сезоні Ліги чемпіонів аргентинець відзначився п'ять разів у п'яти поєдинках.