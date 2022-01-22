У WhatsApp з'явиться синхронізація історії чатів на Android та iOS

Розробники WhatsApp нарешті наблизилися до того, щоб реалізувати перенесення історії чатів між пристроями на базі iOS і Android. Про це свідчить вихідний код бета-версії WhatsApp 22.2.74 для iOS.

Зважаючи на те, що дослідникам вдалося виявити в коді месенджера, перенесення історії чатів між пристроями на різних ОС стане нетривіальним завданням. Потрібно, щоб на обох пристроях було встановлено WhatsApp, після чого здійснити перенесення можна за допомогою кабелю або спеціально створеної приватної мережі Wi-Fi.

Для порівняння, інші програми обміну повідомленнями можуть зберігати та синхронізувати дані користувача за допомогою Google Диску, iCloud або власних серверів.

Джерело зображення: wabetainfo

На даний момент існує лише один спосіб перенесення даних WhatsApp між пристроями на iOS та Android. Йдеться про міграцію з iPhone на смартфон Samsung Galaxy з використанням USB-кабелю та програми Samsung SmartSwitch.