Росія відправила на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С

Міноборони Росії відправило на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С, повідомляє УНІАН.

Як йдеться у повідомленні Міноборони РФ, "перевірка сил реагування Союзної держави пройде в два етапи".

На першому (до 9 лютого) буде виконано перекидання і створення в найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони і оборони важливих державних і військових об'єктів, охорона державного кордону в повітряному просторі, перевірка готовності і здатності чергових по ППО сил і засобів виконати завдання з прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.

В ході другого етапу перевірки (з 10 по 20 лютого) буде проведено спільні навчання "Союзна рішучість–2022", в рамках яких відпрацюють питання припинення і відбиття зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.

Практичні дії військ пройдуть на полігонах Доманівський, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестський і Осиповицький, а також на окремих ділянках місцевості. Планується залучити аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда і Мачулищі.