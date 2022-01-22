Гороскоп на 23 січня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 23 січня 2022 року радить у цю двадцять першу місячну добу всім знакам Зодіаку бути охайнішими та більш триманими. За благородство людині воздасться, а ось будь-яке зло істотно вдарить по кармі, повідомляє УНІАН.

Сьогодні потрібно:

не боятися йти на жертви заради мети;

займатися творчістю;

розвиватися;

будувати плани та починати нові справи;

ходити до храму;

гуляти на природі та веселитися.

Сьогодні не можна:

впадати в крайнощі;

братися за справи, які вимагають негайного вирішення;

брехати та поводитися нечесно;

сумувати.

Місяць убуває в знаку Терези: гарний настрій цього дня свідчить про правильність вашого шляху, про дотримання потрібного балансу між духовним і матеріальним.

Овен

Сьогодні Овну потрібно вести себе впевнено (навіть трохи нахабно), щоб домогтися успіху. Але для цього він сам спочатку повинен повірити в свої сили. Пам'ятайте: без впевненості в своїх діях вам не домогтися матеріального благополуччя. Також багато що залежить від відносин із колегами і партнерами, тому намагайтеся бути з ними особливо доброзичливими.

Гороскоп здоров'я рекомендує Овну зайнятися зарядкою - але перенапружуватися не варто.

Телець

Телець сповнений ентузіазму - і це найкращий його помічник у справах. А якщо справа застопорилася, то варто пошукати допомоги у людини з іншої сфери діяльності: її неординарний погляд на порядок речей підкаже вирішення проблеми.

Близька людина може дратувати своїм марнотратством – але зараз не час для скандалів. Спокійно обговоріть, куди і на що йдуть гроші – і тільки потім вирішуйте, як перерозподілити грошові потоки.

І задумайтеся над відпусткою, поки не підкосила перевтома.

Близнюки

Жартувати і сміятися – ось найкращий сценарій дня на сьогодні. Тільки робити це потрібно від душі та щиро. Допомогти з цим може кохана людина.

Гороскоп здоров'я радить поберегти нирки (особливо це стосується сидіння на холодних поверхнях) і зайнятися профілактикою хронічних хвороб: висока ймовірність загострення.

Рак

Варто більше мовчати і ні в якому разі не змішувати особисте життя з роботою. У цьому випадку удача не покине Рака протягом усього дня. Збовтавши зайвого, він ризикує нажити собі неприємності надовго.

У раціон дня потрібно додати побільше свіжих овочів - щоб захистити себе від проблем із травною системою.

Лев

Комусь із оточення знадобиться ваша підтримка: його потрібно просто вислухати і дати виплеснути емоції.

Якщо Лев прийме чужі проблеми занадто близько до серця, то відволіктися і переключитися найкраще допоможе робота: можна скласти чек-лист справ на понеділок, наприклад. А відволіктися від проблем сьогодні дуже важливо: саме від емоційного стану Льва залежить його здоров'я, в тому числі фізичне.

Діва

Варто чітко визначитися зі сферою діяльності сьогодні: або займатися особистими справами, або робочими проектами – двох зайців наздогнати не вийде. Варто враховувати, що для Діви це один із останніх днів, коли її фізичні та розумові здібності на піку: далі піде спад, і на вирішення багатьох питань буде потрібно набагато більше часу і зусиль. Не варто витрачати такий день на дрібниці та другорядні завдання.

Щоб розслабитися, гороскоп радить що-небудь змайструвати своїми руками. А для зміцнення сімейних відносин – подарувати цю саморобку рідній людині.

Терези

Будьте більш відповідальним у справах і більш доброзичливим – при спілкуванні з колегами і друзями. Це допоможе довести проекти до переможного кінця. Чужих порад краще не слухати - інтуїція зараз виступить більш мудрим порадником.

І контролюйте свої емоції! Це запорука душевного здоров'я.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіону протипоказані поспішні й мудровані рішення. Матеріальну вигоду принесуть найпростіші рішення, ті, що прийшли на розум першими – просто не варто поспішати з їхньою реалізацією, а діяти вдумливо і без поспіху.

Будьте лагіднішим зі своїм партнером: він потребує того, навіть якщо цього не показує.

Гороскоп на 23 січня 2022: Стрілець

Дивіться на речі більш реалістично! Стрілець сьогодні сповнений ентузіазму - як у роботі, так і у відносинах. Але не варто приписувати іншим людям слова або наміри, які ті прямо і чітко не озвучили. Якщо Стрільцеві здається, що хтось готовий кинутися йому на допомогу - це аж ніяк не означає, що так воно і є. Краще заздалегідь домовитись, чи збігаються ваші плани - інакше опинитеся посеред шляху без будь-якої підтримки.

Сьогодні корисно зробити масаж.

Козеріг

Доведеться потрудитися, щоб домогтися бажаного: без зусиль і завзятості сьогодні нічого не досягти. І не варто покладатися на інтуїцію: сьогодні у неї вихідний.

У той же час Козерогу протипоказана перевтома: це стосується і роботи, і просто фізичних вправ. Зробіть легку руханку, виділіть час на сім'ю – такий перепочинок організму необхідний.

Водолій

Не піддавайтеся чужому впливу: сьогодні Водолію не доводиться покладатися на чужу доброту, кожен сам за себе. Особливо це стосується будь-яких ділових переговорів.

До прохання коханої людини потрібно поставитися з максимальною відповідальністю і серйозністю: допоможіть їй – для вашої половинки це дійсно важливо. І бережіть нерви - і собі, і людям. Відкладіть будь-які з'ясування відносин.

Риби

Сьогодні відмінний день для нових знайомств. І для романтичних жестів: заводячи нових друзів, не забувайте радувати приємними сюрпризами старих друзів і свою другу половинку.

Розібратися зі справами заважає неуважність: Риби будуть часто відволікатися і відкладати в довгий ящик те, що доробити все одно доведеться.