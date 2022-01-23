Renault та Geely створять спільне підприємство

Французька Renault Group та китайський холдинг Zhejiang Geely підписали угоду про співпрацю. В межах проєкту буде створено спільне підприємство у Південній Кореї на основі наявної компанії Renault-Samsung Motors (RSM), повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Угода передбачає створення на основі Renault-Samsung Motors підприємства, яке займатиметься розробкою та виробництвом економічних гібридних моделей (HEV) машин із традиційними ДВС для ринку Південної Кореї, а також на експорт. Нові автомобілі будуть вироблятися на заводі RSM у Пусані, а виробництво стартує у 2024 році.

Ця співпраця знаменує собою ще один крок у зусиллях двох автомобільних груп із виробництва моделей з низьким рівнем викидів, а також розширення їхньої присутності на азійських ринках гібридних машин. Партнерство також є частиною програми Renault Renaulution, спрямованої на оновлення бренду RSM та його продуктового портфеля за рахунок використання передових технологій, інженерних розробок та послуг, а також роботи із сильними місцевими партнерами.

Нові продукти будуть побудовані на компактній модульній архітектурі Geely Group (CMA), розробленій центром досліджень та розробок Geely у Швеції, а також використовувати переваги передових технологій гібридних силових агрегатів Geely Group. Renault та RSM поділяться своїм досвідом у галузі дизайну та обслуговування клієнтів, а також нададуть передові технології. Спочатку продукція нового СП буде орієнтована на внутрішній ринок, але згодом автомобілі почнуть відправляти на експорт до інших країн.

Для Renault залучення китайського партнера дозволить вдихнути нове життя у RSM, рентабельність якого за останні роки помітно погіршилася. Для Geely поява виробничої бази у Південній Кореї стане базою для подальшого виходу на дуже важливий ринок США, оскільки між двома країнами підписано угоду про безмитну торгівлю.