На Донбасі з початку доби зберігається режим припинення вогню

З початку поточної доби, 22 січня, на Донбасі проросійські бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС), повідомляє РБК-Україна.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано" , - йдеться в повідомленні.

В ООС уточнили, що українські військові продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання щодо стримування агресії з боку російських збройних формувань.

Нагадаємо, протягом 21 січня на Донбасі не зафіксовані обстріли з боку бойовиків.

Відзначити, Росія відправляє на Донбас залізничним і автомобільним транспортом танки та інше озброєння для бойовиків.