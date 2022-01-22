Міноборони Німеччини відреагувало на слова голови ВМС про Крим

У Міноборони Німеччини заявили, що скандальні слова голови німецьких ВМС Кая-Ахіма Шенбаха про Крим та президента Росії Володимира Путіна не відповідають офіційній позиції відомства, повідомляє Ліга.net.

Про це представник Міністерства заявив у коментарі Bild.

Шенбах зробив низку скандальних заяв. Зокрема, він сказав, що окупований Росією Крим "не повернеться, і це факт", а Путін хоче "поваги", яку йому можна дати, щоб РФ не зблизилася з Китаєм.

"Заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального Міністерства оборони", - прокоментував слова Шенбаха офіційний представник оборонного відомства ФРН .

Міністерство закордонних справ України раніше розкритикувало заяви Шенбаха та зажадало від Німеччини публічного спростування його слів.