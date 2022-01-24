МЗС РФ обурилося через розвиток української мови в Україні
У Міністерстві закордонних справ РФ поскаржилися на те, що в Україні українська мова приходить на зміну російській у різних сферах, зокрема в освіті, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС РФ.
Держдепартамент США 20 січня опублікував інформаційний бюлетень про російську дезінформацію стосовно України, в якому серед іншого звернув увагу на те, що в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО українці стикаються з придушенням їхньої культури та національної ідентичності, а також живуть за умов жорстоких репресій та страху.
При цьому в США зазначають, що немає жодних достовірних даних про те, що будь-які етнічні росіяни чи російськомовні перебувають під загрозою з боку української влади.
У відповідь на це офіційна Москва заявила, що нібито ситуація з правами людини в Криму, включаючи становище національних меншин, "не просто покращилась… а стала якісно іншою". Крім того, російське МЗС вкотре обурилося підтримкою української мови в Україні і побачило в цьому "жахливі масштаби" порушень та утиск російськомовних громадян.
"Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягли жахливих масштабів. Влада країни (України – ред.) приймає дискримінаційні закони про мову, освіту, т. зв. корінні народи (закон визначає корінними народами України на території Криму кримських татар, караїмів та кримчаків, а росіян у списку немає – ред.), витісняючи російську мову з усіх сфер життя", — зазначили у МЗС РФ.