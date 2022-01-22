Блінкен обговорив з главою МЗС Канади війська РФ біля кордонів України

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з Міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі про нарощування Росією сил військових сил біля кордонів України, повідомляє УНІАН.

"Важлива дискусія з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі про неспровоковане військове нарощування Росії на кордонах України. Ми залишаємося відданими дипломатії, але готові в координації з союзниками і партнерами по НАТО зробити серйозні дії, враховуючи подальшу російську агресію" , - написав держсекретар США.

Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

У листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.