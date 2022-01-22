Британія оновила рекомендації щодо поїздок в Україну
Міністерство закордонних справ Великої Британії змінило рекомендації щодо відвідування України. Британцям радять відмовитися від неважливих поїздок через загрозу вторгнення Росії, повідомляє РБК-Україна.
МЗС рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок в Донецьку і Луганську області, а також Крим. Іншу частину території України у відомстві радять відвідувати в разі важливої необхідності.
Громадянам Великобританії рекомендується зареєструвати свою присутність в Україні. Перед поїздкою британцям радять ознайомитися з чинними обмеженнями та вимогами на в'їзд.
Крім того, при відвідуванні України британцям рекомендують зберігати пильність і бути готовими швидко змінити свої плани.
"Відновлення військових дій в будь-якій точці України значно обмежить можливості посольства Великобританії в Києві з надання консульської підтримки", - попередили в МЗС.
Нагадаємо, раніше рекомендації щодо відвідування України змінила Канада.
Зазначимо, у Пентагоні повідомили, що США мають у своєму розпорядженні дані про підготовку Росією приводу для вторгнення в Україну.