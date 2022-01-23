У iPhone 13 знайшли шлюб

Користувачі смартфонів серії iPhone 13 розповіли про екрани пристроїв, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти китайського видання MyDrivers, які звернули увагу на проблему, помітили, що на екрани, що отримали рожевий відтінок, скаржаться користувачі по всьому світу. Судячи з повідомлень, шлюб знайшли на девайсах лінійки iPhone 13. Користувачі розповідають, що рожевий колір на дисплеях з'явився раптово, неполадку неможливо виправити перезавантаження або оновлення ПЗ.

"Мій телефон був розпакований десять днів тому - ні ударів об землю, ні влучення води" , - зауважив один із власників дефектного iPhone 13 Pro Max.

Перші повідомлення про проблему з'явилися ще восени 2021 року.

"Я з Росії. Передав свій смартфон у сервісний центр, і вони підтвердили дефект" , - написав у листопаді користувач зламаного пристрою під ніком DPigar.

За словами деяких користувачів Apple з Китаю, фахівці компанії помітили, що проблема не має апаратного характеру, і порадили скинути та налаштувати гаджет наново. При цьому у разі звернення до сервісного центру Apple надала заміну проблемного смартфона.