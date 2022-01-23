Топ-12 історичних таємниць, які навряд чи колись розгадають

Попри роки досліджень, існують історичні таємниці, які досі лишаються нерозгаданими. Проте відсутність археологічних пам’яток чи розпливчатість доказів лише розпалюють інтерес суспільства до таких загадок, повідомляє Обозреватель.

Чи існував справжній король Артур

Історія короля Артура переоповідалася протягом тисячі років. Мало хто не чув про Камелот, доблесних лицарів круглого столу, загадкового чарівника Мерліна та легендарний меч у камені – Екскалібур, які є невід’ємними частинами казок про міфічного правителя.

Однак, навіть відкинувши всі фантастичні елементи, точно невідомо чи існував такий король. Найдавніші розповіді, які датуються IX століттям, розповідають про одного лідера. Проте доволі вірогідно, що він не був королем, але очолював кілька битв проти саксів, хоча точність цих записів є спірною.

Існує декілька місць, які пов’язують з королем Артуром. Одним із них є замок Тінтагель, від якого зараз лишилися лише руїни. Це місце нібито вважається домом прадавнього правителя. Звісно ж проводилися розкопки, але вченим так і не вдалося довести, що там жив король Артур або, що він взагалі існував.

Існування реального короля Артура ставить під сумнів багатьма вченими.

Ким був Джек-Різник

У 1888 році з’явився вбивця, котрий тримав у жаху весь Лондон. На його рахунку смерті щонайменше 5 жінок, котрих він не просто вбив, а ще й понівечив їхні тіла. Газети прозвали його Джеком-Різником.

Але насправді досі невідомо, ким же був цей жорстокий злочинець. Загадкою лишається і справжнє його ім’я. Прізвисько журналісти взяли з одного з листів, котрі ймовірний вбивця відправляв до поліції, ніби насміхаючись з їхніх спроб спіймати його. Більше того, навіть точно невідомо чи справді вбивця надсилав ці листи або ж це був хтось інший. Проте один з листів був підписаний іменем Джек-Різник і ця назва закріпилася за злочинцем.

Варто відзначити, що вбивцю так і не знайшли, але на десятки людей падала підозра. Вчені висували багато теорій, дехто навіть вважав, що Різник не був чоловіком. Письменник Джон Морріс у своїй книзі висловив думку, що вбивцею була жінка на ім’я Ліззі Вільямс – дружина королівського лікаря Джона Вільямса. Саме його вважали головним підозрюваним під час розслідування, але багато експертів з цієї теми ставлять під сумнів теорію про причетність дружини лікаря. Тож за браком свідчень та матеріальних доказів, навряд особа цього таємничого вбивці будь-коли буде розкрита.

Існує теорія, що Джеком-Різником насправді була жінка.

Де знаходиться гробниця Клеопатри

Якщо вірити стародавнім літописам, правителька Єгипту Клеопатра VII та її коханий Марк Антоній були разом поховані у гробниці після загибелі у 30 році до н.е. Це місце прикрашав "високий пам’ятник", а гробниця була наповнена скарбами із золота, смарагдів, срібних прикрас, перлів, а також виробів зі слонової кістки та чорного дерева.

Проте місцезнаходження цьоєї гробниці досі лишається таємницею для археологів. У 2010 році колишній міністр старожитностей Єгипту Захі Хавасс організував розкопки в околицях Олександрії. Саме там розташовується низка поховань, які датуються приблизно епохою правління Клеопатри.

Попри інтригуючі знахідки дослідників, місця поховання легендарної правительки серед них не було. Деякі вчені взагалі заявили, що навіть якщо гробниця Клеопатри і збереглася, вона може бути настільки пошкодженою та розграбованою, що навряд буде опізнана.

Розташування гробниці Клеопатри та Марка Антонія досі лишається загадкою.

Хто вбив Джона Кеннеді

Гучне вбивство президента США, мабуть, є найбільшою таємницею в історії Америки. Як відомо, 22 листопада 1963 року Джон Кеннед був убитий, коли їхав містом разом з дружиною. Головним підозрюваним вважався Лі Харві Освальд. Проте він не зміг постати перед судом, оскільки, коли поліція мала перевезти його у безпечне місце на час розслідування, його смертельно поранив власник нічного клубу Джек Рубі. Ніби-то чоловік таким чином хотів помститися за вбивство президента.

Існує версія, що Освальд та Джек були спільниками, але розслідування показало, що кожен діяв самостійно. Також слідчі не знайшли можливих спільників Освальда, тому вважається, що він спланував та вчинив вбивство самостійно. Проте все ще багато істориків висувають альтернативні версії цього гучного злочину. Масла у вогонь додає й той факт, що можливий вбивця Кеннеді певний час жив у СРСР та був одружений із росіянкою на ім'я Марина, що також стало причино декількох теорій щодо причетності радянської влади.

Тим не менше багато документів щодо цього вбивства лишаються засекреченими, а враховуючи брак доказів, навряд стануть відомі нові факти вбивства президента США.

Лі Харві Освальд вважався головним підозрюваним у вбивстві Джона Кеннеді.

Чи справді Цезаріон був сином Цезаря

Ще одна загадка, яка пов’язана з Єгипетською правительницею Клеопатрою. У 47 році до н.е. вона народила сина, котрому дала ім’я Цезаріон. Володарка Єгипту стверджувала, що він є сином відомого римського полководця та політика Юлія Цезаря.

Цікаво, що достеменно невідомо, чи дійсно Цезар був батьком спадкоємця єгипетського престолу. Більше того, римлянин ніколи не визнавав його своїм сином. Один з його близьких друзів Гай Оппій навіть заперечував його можливе батьківство, про що написав в одному з памфлетів.

У 30 році до н.е. Клеопатра вчинила самогубство, після поразки, яку зазнав її коханець Марк Антоній від Октавіана. Невдовзі після цього Цезаріона також було вбито. Оскільки жодних останків Цезаря чи Цезаріона не лишилося або ж досі не знайдено, то навряд вчені зможуть визначити, чи дійсно легендарний полководець був батьком дитини Клеопатри.

Цезарь так і не визнав, що Цезаріон був його сином.

Чи існує грошова яма на острові Оук

Легенді про скарби на острові Оук, що розташувався неподалік Нової Шотландії, в Канаді, вже понад два століття. Ніби-то там є яма, наповнена скарбами, які лишив піратський капітан Вільям Кідд. Оповідки приваблювали на острів експедиції вартістю в мільйони доларів, але вони лишалися з порожніми руками.

Попри те, що піратське золото розшукують понад століття, інтерес до острову Оук не згасає. Завжди знаходяться вчені або авантюристи, котрі не полишають надій знайти легендарний скарб.

Піратські скарби острову Оук приваблювали незліченні експедиції.

Чи справжні скарби Мідного сувою

Існує ще більш древня легенда про скарби, яка можливо ніколи не буде розгадана. У 1952 році археологи віднайшли сувої Мертвого моря, серед яких один значно відрізнявся від інших. Справа у тому, що він був зроблений із міді, а на ньому були написані не тексти, а список місць, де нібито заховані величезні скарби із золота та срібла. Проте перелік настільки великий, що вчені сумніваються в існуванні сховків.

Вчені відзначають, що сувою більш ніж 1900 років, він був створений у ту епохи, коли цей регіон контролювався Римською імперією. Це стало основою для теорії про те, що золото та срібло заховали аби не допустити його захоплення завойовниками. Тим не менше, чи дійсно існував скарб, де він знаходиться, чи був він знайдений та чи є шанси його відшукати – на всі ці питання навряд колись буде знайдено відповідь.

Мідний сувій нібито вказує на розташування величезних скарбів.

Доля Ковчегу Заповіту

Як зауважують історики, у 587 році до н.е. вавилонська армія, яку очолював цар Навуходоносор II, завоювала Єрусалим. Місто було розграбоване, а Перший храм, який був надважливим релігійним місцем для єврейського народу, зруйновано. Саме у ньому розміщувався Ковчег Завіту – священна скриня, в якій знаходилися таблички із записаними 10 заповідями.

Подальша доля артефакту невідома. У стародавніх джерелах немає точних вказівок, що сталося з ним після розграбування міста. Деякі історики вважають, що його було перенесено у Вавилон, але інші схиляються до думки, що його було сховано до моменту захоплення міста.

Існують також припущення, що його навіть було знищено. Відомо тільки одне – місцезнаходження ковчегу лишається таємницею. Проте з ним пов’язано багато легенд, які розповідають про його долю. Одна з них припускає, що артефакт потрапив до Ефіопії, де і знаходиться зараз. Інша легенда говорить, що він був містично прихований, а знову він з'явиться лише, коли прийде месія.

Існує легенда, що Ковчег Заповіту явить себе, коли прийде месія.

Коли народився та яким був Ісус

Попри те, що багато християн святкують народження Спасителя 25 грудня або 7 січня, в залежності від віросповідання, цілком ймовірно, що насправді дата його народження інша.

На користь цього твердження свідчить те, що дата 25 грудня, можливо була обрана тому, що вона близька до Сатурналії – древнього римського свята, яке було присвячене богу Сатурну. До того ж навіть найдревніші записи, які говорять про те, що днем народження Ісуса є 25 грудня, датуються лише IV століттям. Тобто, коли з його народження пройшло більш ніж 300 років.

Відсутність збережених текстів про Ісуса I століття залишає також багато інших питань. Достеменно невідомо, чи дійсно він був теслею, чи мав власну родину та яким був його життєвий шлях.

Археологи продовжують досліджувати Назарет – рідне місто християнського месії, що дає ширше уявлення про людей та побут, який його оточував. Навіть було знайдено будинок, датований I століттям, де нібито міг жити Ісус. Хоча розкопки дають все більше розуміння про життя у ті часи, але навряд вчені зможуть дізнатися яким насправді був Ісус.

Достеменно невідомо, як виглядав Ісус та подробиці його життя.

Чи існували вавилонські Висячі сади

Давні письмові згадки описують вражаючі сади, котрі розташовувалися у древньому Вавилоні. Письменники були настільки вражені побаченим, що називали їх "чудом світу". Як відзначає Філон Візантійський близько 250 року до н.е., у Висячих садах "рослини культивувалися на висоті над рівнем землі, а коріння дерев було вбудовано у верхній терасі, а не в землю".

Археологи вже давно проводять розкопки Вавилону, але досі не було знайдено залишків легендарних садів, котрі б відповідали прадавнім описам. Звісно ж це викликало у вчених логічне запитання: чи існували вони взагалі?

Проте у 2013 році Стефані Деллі, дослідниця з Оксфордського університету, у своїй книзі висловила припущення, що можливо сади знаходилися не у Вавилоні, а у Ніневії, яке теж було великим містом у ту епоху. Проте обидва міста пережили стільки воєн та розграбувань, що здається малоймовірним віднайдення доказів існування одного з Чудес світу.

Вавилонські Висячі сади вважають однім із 7 Стародавніх чудес світу.

Чи існує Атлантида

У ІV століття до н.е. грецький філософ Платон записав історію про міфічний острів чи континент – Атлантиду. Нібито ця земля розташовувалася в Атлантичному океані, а цивілізація, котра її населяла, була надзвичайно могутньою. Вони завоювали більшу частину Європи та Африки у древні часи. Історія закінчується тим, що афіняни завдали удару по Атлантиді під час війни, що призвело до зникнення цієї містичної землі у морській безодні.

Звісно ж більшість вчених не вважають цю розповідь повністю правдивою, але вважають, що вона могла бути частково написана на основі реальних подій. Праобразом атлантійців могла стати мінойська цивілізація, яка була надзвичайно розвиненою для тих часів і базувалася на острові Крит.

На користь цієї теорії може свідчити те, що їхні поселення дуже постраждали під час виверження грецького вулкану Тера. До того ж археологи знайшли докази того, що їхня цивілізація була підкорена мікенцями з материкової Греції. Але чи дійсно існувала Атлантида, навряд колись стане відомо.

За легендами, Атлантида була поглинута океанською безоднею.

Де знаходиться Святий Грааль

Чашу, з якої Ісус пив під час останньої вечері зі своїми учнями перед розп’яттям, так і не було знайдено. Насправді інтерес до цього артефакту виник лише в часи Середньовіччя. Саме легенди про короля Артура та лицарів, які шукали Ґрааль, спровокували таку цікавість до теми.

Не було серйозних наукових спроб віднайти Ґрааль, але оповіді про нього продовжують користуватися попитом в художній літературі та кіно. Але за відсутності надійних доказів, навряд колись буде точно доведено його існування.