Курс валют НБУ на 23 січня

Курс валют НБУ на 23 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 23 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 22 січня не змінився і залишається на рівні 28.32 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 32,11 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.55 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 30.93 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.323600
EUR Євро 32.114700
RUB Рубль 0.369590
GBP Фунт стерлінгів 38.552700
CHF Швейцарський франк 30,926000
PLN Польський злотий 7.101100

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