Курс валют НБУ на 23 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 23 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 22 січня не змінився і залишається на рівні 28.32 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 23 січня 2022 року.
Курс євро залишається стабільним на рівні 32,11 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 23 січня 2022 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 23 січня 2022 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.55 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 23 січня 2022 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 30.93 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 23 січня 2022 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 23 січня 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.323600
|EUR
|Євро
|32.114700
|RUB
|Рубль
|0.369590
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.552700
|CHF
|Швейцарський франк
|30,926000
|PLN
|Польський злотий
|7.101100