Курс валют НБУ на 23 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 23 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 22 січня не змінився і залишається на рівні 28.32 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 32,11 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.55 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 30.93 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 23 січня 2022 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 23 січня 2022 року.