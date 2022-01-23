Дорофєєва змінила імідж і викликала фурор на "Голос країни"

Напередодні старту шоу "Голос країни" 23 січня у столичному ресторані на території НСК "Олімпійський" відбулася презентація проекту. Ведучим заходу став Юрій Горбунов, а зіркові наставники та учасники шоу запалювали сцену своїми виступами, повідомляє УНІАН.

Під час презентації нового сезону "Голосу країни" зіркова тренерка Надя Дорофєєва постала з оновленою зачіскою - вона вразила всіх, з'явившись з чубчиком.

Дорофєєва - зірковий тренер "Голосу країни" / фото 1+1

Дорофєєва - зірковий тренер "Голосу країни" / фото instagram.com/goloskrainy_official

На заході тренер-переможниця минулого сезону Дорофєєва емоційно представила гостям свій хіт "Почему".

"Я пам’ятаю минулий рік, коли я їхала на перший знімальний день "Голосу країни", я так хвилювалася, тому що для мене це був справжній виклик. Хочу зробити комплімент Олі Поляковій, вона тримається дуже круто, і всіх заряджає своєю енергетикою. Ми іноді сперечаємось з нею у проекті через хлопців, і навіть трішки посварилися з Потапом через це, але це ще більше розпалює дружню конкуренцію між нами" , - сказала артистка.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали Потап, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук та Оля Полякова. Ведучі проекту - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Головним призом за перемогу в шоу цього сезону традиційно стане квартира у Києві. Також переможець отримає ще один суперприз, важливий для кожного артиста. Що саме, глядачі дізнаються у першому випуску проекту.