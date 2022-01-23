Шевченко став головним кандидатом на пост тренера збірної Польщі – ЗМІ
Очільник Польського футбольного союзу Цезарій Кулєша має намір представити нового головного тренера національної збірної 31 січня. Андрій Шевченко став пріорітетною кандидатурою на цю посаду, повідомляє УНІАН.
Польський футбольний союз наразі міркує про те, як можна розв'язати питання щодо потенційної зарплати Шевченка. 45-річний українець хоче заробляти 2,3-2,5 млн євро на рік. Шевченко може стати найбільш високооплачуваним тренером збірної Польщі в історії.
До того ж Андрій Миколайович не розірвав контракт з італійським "Дженоа", а продовжує отримувати щомісячну зарплату від клубу з Генуї. Це теж може стати фактором, який вплине на остаточне рішення Польського футбольного союзу.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 15 січня Шевченка звільнили.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).