Суперважкоатлет Захожий захистив пояс WBC Francophone

28-річний український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий здобув чергову перемогу на професійному ринзі й захистив свій пояс, повідомляє УНІАН.

У німецькому Карлсруе Захожий нокаутував чеха Павла Соура (14-7, 7 КО).

Поєдинок завершився звитягою Захожого в другому раунді. Українець виграв технічним нокаутом - рефері зупинив бій після того, як Соур впав на спину.

Завдяки цій перемозі Захожий захистив пояс WBC Francophone.

Heavyweight Sascha Zakhozhyi (16-0, 12 KO’s) scores a knockdown in the 2nd & two more in the 3rd forcing a TKO-3 stoppage victory over Pavel Sour (14-7) in Karlsruhe, Germany pic.twitter.com/7TI6BzB0F7 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 22, 2022

Олександр Захожий: кар'єра і досягнення