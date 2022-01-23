Суперважкоатлет Захожий захистив пояс WBC Francophone
28-річний український боксер суперважкої ваги Олександр Захожий здобув чергову перемогу на професійному ринзі й захистив свій пояс, повідомляє УНІАН.
У німецькому Карлсруе Захожий нокаутував чеха Павла Соура (14-7, 7 КО).
Поєдинок завершився звитягою Захожого в другому раунді. Українець виграв технічним нокаутом - рефері зупинив бій після того, як Соур впав на спину.
Завдяки цій перемозі Захожий захистив пояс WBC Francophone.
Олександр Захожий: кар'єра і досягнення
- Захожий починав свою кар'єру в спорті в бойових мистецтвах і рукопашному бою. Він є багаторазовим чемпіоном світу і Європи з бойових мистецтв.
- З 2016 року українець вирішив зосередитися на боксі і у 2017-му підписав свій перший професійний контракт - з німецькою компанією Facher Sport Management. Він живе і тренується в Карлсруе.
- На профі-рингу Захожий дебютував у червні 2017 року. Відтоді він провів 16 боїв, у всіх здобув перемоги і 12 разів нокаутував опонентів.