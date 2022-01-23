Українець Карен Чухаджян завоював титул IBF

В рамках вечора боксу в німецькому Карлсруе 25-річний українець Карен Чухаджян переміг опонента з Великобританії Раяна Мартіна, повідомляє УНІАН.

Чухаджян здобув дострокову звитягу технічним нокаутом у восьмому раунді.

Це був поєдинок за титул IBF Inter-Continental в напівсередній вазі.

Для Карена це 20-та перемога за однієї поразки на профі-рингу. Британець Мартін, який має 14 перемог, програв утретє у своїй кар'єрі.

Торік Чухаджян побив росіянина на території суперника.