Майже 40 тисяч українців вакцинувались від COVID-19 в суботу

Майже 40 тисяч українців вакцинувались від COVID-19 в суботу

За добу 22 січня в Україні 38 861 людину вакциновано проти COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Зокрема, серед них:

  • першу дозу отримали 14 639 людей,
  • другу дозу – 13 656 людей,
  • додаткову дозу отримали 332 людини,
  • бустерну дозу – 10 234 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них:

  • отримали першу дозу – 15 155 836 людей,
  • отримали дві дози – 14 457 249 людей,
  • отримали додаткову дозу – 13 021 людина,
  • бустерну дозу – 203 445 людей.

Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

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