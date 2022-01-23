Майже 40 тисяч українців вакцинувались від COVID-19 в суботу
За добу 22 січня в Україні 38 861 людину вакциновано проти COVID-19, повідомляє Ділова столиця.
Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.
Зокрема, серед них:
- першу дозу отримали 14 639 людей,
- другу дозу – 13 656 людей,
- додаткову дозу отримали 332 людини,
- бустерну дозу – 10 234 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 155 838 людей, з них:
- отримали першу дозу – 15 155 836 людей,
- отримали дві дози – 14 457 249 людей,
- отримали додаткову дозу – 13 021 людина,
- бустерну дозу – 203 445 людей.
Загалом проведено 29 829 551 щеплення.