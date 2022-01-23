Пухкий мармуровий кекс "Зебра": випічка до чаю нашвидкуруч
Мармуровий пиріг – це не лише смачна, але й надзвичайно красива випічка у розрізі. Все тому, такий що кекс готують на основі коричневого та білого тіста, завдяки чому він має смугасте забарвлення. Через це він отримав ще одну свою назву – "Зебра", повідомляє Обозреватель.
З першого разу не всі можуть похвастатися вдалим результатом. Адже тісто в процесі випікання змішується між собою і виходить звичайний шоколадний пляцок. Тому, тут дуже важливо дотримуватися пропорцій.
Рецепт мармурового пирога опублікований у кулінарному блозі nastiny_recepti в Instagram.
Інгредієнти:
- борошно – 250 г
- яйця – 3 шт
- цукор – 150 г
- олія – 125 г
- молоко – 120 мл
- крохмаль – 1 ст. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
- какао – 3 ст. л. + 3 ст. л. молока
Спосіб приготування:
1. Збити яйця з цукром до стану білої піни.
2. Налити молоко та олію. Перемішати.
3. Насипати борошно, крохмаль та розпушувач.
4. поділити тісто на 2 частини. Одну з них змішати з какао та молоком.
5. Форму змастити олією. Викласти тісто у шахматному порядку за допомогою ложки.
6. Зробити зверху візерунок за допомогою шпажки.
7. Випікати при температурі 1180 градусів 50 хвилин.