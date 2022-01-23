Пухкий мармуровий кекс "Зебра": випічка до чаю нашвидкуруч

Мармуровий пиріг – це не лише смачна, але й надзвичайно красива випічка у розрізі. Все тому, такий що кекс готують на основі коричневого та білого тіста, завдяки чому він має смугасте забарвлення. Через це він отримав ще одну свою назву – "Зебра", повідомляє Обозреватель.

З першого разу не всі можуть похвастатися вдалим результатом. Адже тісто в процесі випікання змішується між собою і виходить звичайний шоколадний пляцок. Тому, тут дуже важливо дотримуватися пропорцій.

Рецепт мармурового пирога опублікований у кулінарному блозі nastiny_recepti в Instagram.

Інгредієнти:

  • борошно – 250 г
  • яйця – 3 шт
  • цукор – 150 г
  • олія – 125 г
  • молоко – 120 мл
  • крохмаль – 1 ст. л.
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • какао – 3 ст. л. + 3 ст. л. молока

Спосіб приготування:

1. Збити яйця з цукром до стану білої піни.

2. Налити молоко та олію. Перемішати.

3. Насипати борошно, крохмаль та розпушувач.

4. поділити тісто на 2 частини. Одну з них змішати з какао та молоком.

5. Форму змастити олією. Викласти тісто у шахматному порядку за допомогою ложки.

6. Зробити зверху візерунок за допомогою шпажки.

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7. Випікати при температурі 1180 градусів 50 хвилин.

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