Тетянин день 2022: всі традиції і заборони свята

Тетянин день щорічно відзначається 25 січня. У цього свята є кілька значень і найважливіше – поминання мучениці Татіани Римської, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Що це за свято, які існують традиції та заборони в цей день – читайте в матеріалі нижче.

Мученицю Татіану Римську стратили 25 січня за те, що вона відмовилася сповідувати язичництво. Ця свята жила в Римі в II-III столітті, в період найжорстокіших гонінь християн. Татіана була дочкою римського консула і відданого християнина. Дівчина в 18 років отримала чин диякониси та присвятила себе служінню Богу. Вона була служителькою церкви, допомагала хворим і немічним.

Правитель Риму Олександр Север дізнався про вірну християнку і спочатку намагався переманити її в іншу віру і відмовитися від християнства. Але дівчина на вмовляння не піддалася і була спочатку віддана тортурам, а потім страчена. Поки її катували в таборі язичників, на Рим прийшов землетрус, а сама Татіана отримала зцілення своїх ран. Леви підходили до дівчини та лизали їй ноги, а ось язичників намагалися розтерзати. Татіану зарахували до лику святих і з того часу щорічно відзначають день її пам'яті.

Також в цей день вітають всіх жінок, які мають ім'я Тетяна. А в деяких країнах цей день вважається святом всіх студентів.

У цей день в 1755 році російська імператриця Єлизавета підписала указ про створення Московського університету. Відтоді свята Татіана вважається ще й покровителькою всіх студентів.

Традиції на Тетянин день

У цей день в церквах проводять служби в пам'ять про мученицю. Господині печуть хліб і печиво у формі сонця – ця традиція прийшла з давніх часів. Хліб потрібно було відламувати шматками й кожен член сім'ї повинен його з'їсти. Вважалося, що такий хліб наповнює теплом, силою і здоров'ям.

Жінки в цей день займаються прибиранням, пранням і рукоділлям. Особлива традиція - прання килимів і доріжок в ополонці – раніше це були своєрідні оглядини для молодих незаміжніх дівчат.

На Тетянин день дівчата майстрували мітелку з ганчірок і пір'я. Потім цю мітелку непомітно залишали на кухні у коханого – вважалося, що тоді він точно покличе заміж.

Заборони на Тетянин день