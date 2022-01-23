У Карпатах заблукали туристи: пошуки тривають

В Українських Карпатах у суботу, 22 січня, заблукали четверо туристів. Вони зникли в районі гори Гимба (1491 метр), де спостерігався десятиградусний мороз, повідомляє Обозреватель.

Заблукалі вийшли на зв’язок в темну пору доби, але на ранок неділі про завершення пошуків не повідомлялося. Про випадок інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що четверо відпочивальників каталися у горах на лижах. Близько 20:50 рятувальникам надійшла інформація, що знайомі не можуть із ними зв’язатися.

Вже о 21:15 самі туристи повідомили про свої координати. Шукати їх рятувальники вирушили в бік села Березники в Хустському районі Закарпатської області.

До пошуків залучили сімох рятувальників і дві одиниці техніки. На той момент температура повітря у вказаному районі становила близько -10 °C. На ранок 23 січня не уточнювалося, чи знайшли туристів.

Рятувальники ж наголошують, що це не перший такий випадок за останні кілька днів. За добу до цього вони відшукали двох туристів зі столиці, які теж заблукали в районі Гимби.