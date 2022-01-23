Правильний сніданок: чому це важливо і що краще вибрати

Про необхідність ранкового прийому їжі йдеться постійно. У чому ж його користь і чому так важливо починати свій день з ситного, вітамінного і корисного сніданку, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла відома тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська, а також дала приклади, чим найкраще снідати.

Ранковий сніданок корисний для схуднення: з його допомогою включаються всі обмінні процеси і активізується метаболізм. Завдяки повноцінному сніданку організм може нормально функціонувати, не накопичуючи жир.

Якісний корисний сніданок пробуджує організм і допомагає йому зарядитися енергією на цілий день. Ви забудете про втому і сонливість.

Ситний пп-сніданок знижує ймовірність вечірніх "зажорів". Саме рівномірний розподіл прийомів їжі протягом дня допомагає зберегти струнку фігуру.

Якщо ви будете регулярно снідати, ви зможете убезпечити себе від гастриту і виразок. Пам'ятайте, що тривалі перерви в їжі провокують серйозні хвороби шлунково-кишкового тракту. І ось кілька варіантів смачних корисних сніданків: